В Южном Бутове построят жилой комплекс в рамках программ по улучшению жилищных условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Южное Бутово построят жилой комплекс в рамках городских программ по улучшению жилищных условий населения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По его словам, новый комплекс появится по адресу Чечерский проезд, владение 28, участок 1. Строительство корпусов уже началось. Загрутдинов подчеркнул, что жилой комплекс предусматривает улучшение жилищных условий населения района, в том числе нуждающихся в квартирах граждан различных социальных категорий.

"В настоящее время ведется возведение стен подземного этажа и паркинга. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – отметил он.

Здания переменной этажности с подземной парковкой возводятся по индивидуальному проекту. Всего в комплексе будут 473 квартиры, из них 206 однокомнатных, 178 двухкомнатных, 79 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных.

В комплексе будут установлены современные грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации.

Первые этажи зданий будут нежилыми, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Специалисты оборудуют в вестибюле почтовые ящики, комнаты для хранения колясок, велосипедов и уборочного инвентаря, а также лифтовой холл.

Вход в здание, а также пол вестибюля и лифтового холла будут сделаны на одном уровне с поверхностью земли. Это сделано для того, чтобы маломобильные жильцы и родители с колясками смогли попасть в подъезд без посторонней помощи. Кроме того, у входа в дом положат шероховатую плитку, которая будет препятствовать скольжению в любое время года.

Помимо этого, специалисты также благоустроят и территорию возле корпусов, сделав во дворе спортивные и детские площадки, места для отдыха, а также высадив деревья и кустарники.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Зюзино ввели в эксплуатацию новостройку на 147 квартир по программе реновации по адресу Керченская улица, дом 2.

До этого возведение двух жилых корпусов по программе реновации стартовало в столичном районе Кузьминки по адресу улица Шумилова, земельный участок 26. Сейчас рабочие занимаются устройством шпунтового ограждения.

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