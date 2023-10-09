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09 октября, 16:42

Город

В Обручевском районе Москвы с начала года снесли 6 пятиэтажек

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

В Обручевском районе Москвы при помощи технологии умного сноса с начала года демонтировали шесть домов, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Всего с момента старта программы в городе снесли 296 ветхих пятиэтажек, в том числе с начала года – 169 зданий", – сообщил он.

Он напомнил, что основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность и максимальная переработка получившихся отходов. Кроме того, окружающие деревья при демонтаже зданий укрывают специальными коробами, чтобы уберечь их от повреждений.

Ранее руководитель столичного Депстроя рассказал, что в Зюзине на Керченской улице по программе реновации построили новый дом на 147 квартир. Жилой дом построен по индивидуальному проекту, а в его основе лежит монолитный каркас.

Еще 19 домов по программе реновации готовят к заселению в столице

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