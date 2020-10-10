В магазинах Москвы выявили более 90 нарушителей масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В магазинах и торговых центрах столицы специалисты выявили 93 нарушителя масочного режима. В отношении них составлены административные протоколы, сообщил участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району Москвы Олег Зверев.

Он уточнил, что нарушители масочного режима должны будут оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Специалисты проводили рейды в 19 магазинах и торговых центров Москвы, среди которых – "Домодедовский", "Авиапарк", "Щука". Кроме того, были проверены магазины сетей "Магнолия", "Пятерочка", "Спортмастер", "Ашан", "Магнит", "IKEA".

Ранее стало известно, что финансовая санкция может быть наложена на бизнес-центр "Виктория Плаза", расположенный на Бауманской улице. Сообщалось, что в нем не соблюдалась социальная дистанция, на входе в здание не было санитайзеров и термометров, а в магазинах не нанесли разметку.