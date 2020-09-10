В районе Академическом планируют возвести дом на 204 квартиры по программе реновации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации в столичном районе Академическом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Здание, которое по проекту должно быть 13-этажным, планируют возвести на улице Новочеремушкинской. В нем оборудуют 204 квартиры, встроенно-пристроенную подземную автостоянку, рядом появится уличная инфраструктура.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов напомнил, что квартиры будут поставляться с косметическим ремонтом, а также с готовой сантехникой, кухонной мойкой и плитой.

Наружная обработка жилого здания подразумевает отделку крылец бетонной плиткой с противоскользящей поверхностью. Цоколь, наружные стены первого этажа, а также входной павильон облицуют стеклофибробетонными панелями.

В доме будут автоматизированные системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, освещения, противопожарной безопасности и дымоудаления.

Ранее стало известно, что до конца 2020 года дом, возведенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе Москвы. Многоэтажный дом построили на Норильской улице. Он рассчитан на 114 квартир.

