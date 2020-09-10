В районе Академическом планируют возвести дом на 204 квартиры по программе реновации

13:17
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации в столичном районе Академическом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Здание, которое по проекту должно быть 13-этажным, планируют возвести на улице Новочеремушкинской. В нем оборудуют 204 квартиры, встроенно-пристроенную подземную автостоянку, рядом появится уличная инфраструктура.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов напомнил, что квартиры будут поставляться с косметическим ремонтом, а также с готовой сантехникой, кухонной мойкой и плитой.
Наружная обработка жилого здания подразумевает отделку крылец бетонной плиткой с противоскользящей поверхностью. Цоколь, наружные стены первого этажа, а также входной павильон облицуют стеклофибробетонными панелями.
В доме будут автоматизированные системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, освещения, противопожарной безопасности и дымоудаления.
Ранее стало известно, что до конца 2020 года дом, возведенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе Москвы. Многоэтажный дом построили на Норильской улице. Он рассчитан на 114 квартир.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: