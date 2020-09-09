Дом на 132 квартиры построят по программе реновации в Северном Измайлове

11:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Северное Измайлово построят дом по программе реновации на 132 квартиры с подземной автостоянкой, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу улица Константина Федина, владение 3, район Северное Измайлово, Восточный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.
Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, предполагается, что на первых этажах разместятся помещения общественного назначения. В нежилом помещении первого этажа предусматривается возможность размещения помещения центра информирования населения (ЦИН). Дом планируют оснастить системой охраны входов, тревожной сигнализацией и телевизионной охранной.
"В рамках проекта запланировано размещение одноэтажной подземной автостоянки. Управление воротами и шлагбаумом предполагается по брелокам, выданным жильцам, имеющим парковочные места, и из помещения охраны", – пояснил Леонов.
Также специалисты планируют обустроить плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны, спортивные и детские площадки. Прилегающую территорию благоустроят.
Ранее сообщалось, что девять социальных объектов построят в Северном Тушине по программе реновации. Утверждены проекты планировок территорий микрорайонов 1, 2 и 5. В частности, в первых двух микрорайонах будут построены две школы на 1 150 мест, дошкольное образовательное учреждение на 175 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Прилегающие территории будут благоустроены и озеленены. На них разместят детские и спортивные площадки, а также создадут зону отдыха для взрослых.
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