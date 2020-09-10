Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице планируют отреставрировать парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что ворота возвели в первой половине XIX века в стиле позднего ампира, для которого характерно использование классических античных форм.

"Так, чугунные створки ворот крепятся на двух массивных белокаменных пилонах. На каждом из них возвышаются мужская и женская фигуры с рогом изобилия. Композиция из двух пар скульптур носит название "Времена года", – говорится в сообщении.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ходе реставрации парадным воротам вернут исторический облик.

Планируется, что кованные чугунные ворота и решетку ограды очистят от ржавчины, воссоздадут их утраченные элементы.

Емельянов отметил, что после завершения работ ворота будут такими, какими их задумывал архитектор.

Ранее стало известно, что здание Александровского подворья XVIII века в столичном районе Арбат начали готовить к реставрации. Специалисты уже провели расчистку здания, начали укреплять фундамент с помощью инъектирования. Затем предстоит убрать с фасадов растрескавшуюся краску и побелить их заново. Также нужно будет устранить сколы и выбоины на стенах и цоколе, поменять кровлю, отреставрировать дверные и оконные проемы.

Кроме того, было объявлено о планах по реставрации дома купца Дмитрия Виноградова. Для определения компании, которая будет заниматься работами, будет организован аукцион. Впоследствии дом сдадут в аренду на 10 лет.

