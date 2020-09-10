Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду отреставрируют

08:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице планируют отреставрировать парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что ворота возвели в первой половине XIX века в стиле позднего ампира, для которого характерно использование классических античных форм.
"Так, чугунные створки ворот крепятся на двух массивных белокаменных пилонах. На каждом из них возвышаются мужская и женская фигуры с рогом изобилия. Композиция из двух пар скульптур носит название "Времена года", – говорится в сообщении.
Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в ходе реставрации парадным воротам вернут исторический облик.
Планируется, что кованные чугунные ворота и решетку ограды очистят от ржавчины, воссоздадут их утраченные элементы.
Емельянов отметил, что после завершения работ ворота будут такими, какими их задумывал архитектор.
Ранее стало известно, что здание Александровского подворья XVIII века в столичном районе Арбат начали готовить к реставрации. Специалисты уже провели расчистку здания, начали укреплять фундамент с помощью инъектирования. Затем предстоит убрать с фасадов растрескавшуюся краску и побелить их заново. Также нужно будет устранить сколы и выбоины на стенах и цоколе, поменять кровлю, отреставрировать дверные и оконные проемы.
Кроме того, было объявлено о планах по реставрации дома купца Дмитрия Виноградова. Для определения компании, которая будет заниматься работами, будет организован аукцион. Впоследствии дом сдадут в аренду на 10 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: