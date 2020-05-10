От коронавируса в Москве скончались 56 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В столице скончались 56 пациентов, у которых ранее подтвердили диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Оперштабе обратили внимание, что при любых симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом и не заниматься самолечением. Известно, что всего в Москве умерли 1124 человека с таким диагнозом.

Так, москвичам напомнили, что до 31 мая все горожане независимо от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.

За последние сутки в РФ было зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. У 4 674 людей – это 42,4% – клинические проявления отсутствовали. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Ранее в МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений.