В "Доме военных" в Пресненском районе проведут капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дом, находящийся по адресу улица Малая Никитская, владение 2/1, проведут капитальный ремонт. Отмечается, что здание известно как "дом военных", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Дом был построен в 1944 году, его архитекторами были Николай Селиванов и Ксения Кислова. Обладающее необычным силуэтом и пышным декором здание сразу стало доминантой площади Никитские Ворота.
Уточняется, что работы в доме начнут в 2021 году. В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию. Кроме того, запланирован капитальный ремонт фасада, крыши, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения. На финальной стадии будут отремонтированы подъезды и подвалы.
Ранее сообщалось, что в жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.
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