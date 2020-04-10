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Москва 24

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Город

21:45

Парковка для медиков в Москве будет бесплатной с 13 апреля

город транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С понедельника, 13 апреля, в Москве отменяется плата за парковку для медицинских работников, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в Депздрав их медучреждениями.

Врачи, у которых возникли какие-либо вопросы, связанные с парковкой, могут обратиться на горячую линию Депздрава по телефону +7(495)870-72-95.

Ранее медикам в Москве, работающим с коронавирусными пациентами, предоставили бесплатное проживание и питание в отелях, расположенных рядом с больницами.

Гостиницы, в которых будут размещаться врачи, усиливают меры безопасности и дополнительно оснащают свои площади средствами дезинфекции.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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