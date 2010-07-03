Новые социальные объекты появятся в Северном Тушине по просьбам жителей

Проект планировки микрорайона № 5 в Северном Тушине изменят с учетом пожеланий местных жителей. В рамках программы реновации жилья там появятся не только современные дома, но и детский сад, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает районная газета "Наше Северное Тушино".
Глава архитектурно-планировочной мастерской Института Генплана Москвы Сергей Гапоненко назвал Северное Тушино очень привлекательным районом с хорошей экологией, развитой инфраструктурой и прекрасно организованным транспортным сообщением. По его словам, при разработке проекта планировки квартала реновации специалисты решили опираться на конкретные предложения москвичей.
В частности, по просьбам жителей в проект включили целый ряд социальных объектов, в том числе детский сад на 350 мест, школу на 400 мест, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Как пояснил Гапоненко, основные особенности проекта − четкая планировочная структура в сочетании с развитостью общественных пространств.
По словам архитектора, проект предусматривает озеленение территории, обустройство во дворах детских и спортивных площадок, а также зон отдыха. Вдоль проектируемого проезда от бульвара Яна Райниса до улицы Героев Панфиловцев установят шумозащитные экраны. Кроме того, отметил Гапоненко, в домах на улицах Туристская, Героев Панфиловцев и на бульваре Яна Райниса обычное остекление заменят на шумозащитное.
В конце марта открылись публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Речь идет о районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. С 4 по 10 апреля жители могут познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения. Собрание участников публичных слушаний пройдет 11 апреля. Всю необходимую информацию об экспозициях и собрании можно узнать в инфоцентре программы на улице 2-я Брестская.
"Это наш город": в столице представили планировки 6 кварталов реновации
1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.
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