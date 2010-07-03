Новые соцобъекты построят в Митине по просьбам местных жителей

Проект застройки кварталов реновации поселка Новобратцевский в районе Митино изменят в соответствии с предложениями, которые поступили от местных жителей.
Предполагается, что в районе возведут новые объекты социальной инфраструктуры, а также создадут сеть парков, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, комментируя проект планировки территории, который рассматривается на публичных слушаниях.
"Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик", – приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".
Также планируется связать в одно целое новые кварталы с улицами и территориями, которые граничат с Тушинским и Митинским парками.
Кроме того, Путилковское шоссе ждет реконструкция с расширением проезжей части и строительством одноуровневой развязки. Общая площадь территории в границах проекта планировки составляет более 21 гектара.
Ранее сообщалось, что в районе Солнцево проект планировки территории поселка Западный изменят с учетом предложений местных жителей. Это позволит создать городскую среду для взрослых и детей.
Летом 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте нынешнего года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.
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