Схема движения изменится на участке Путилковского шоссе с 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта изменится на участке Путилковского шоссе около школы "Мозаика" с 10 по 13 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Схема движения изменится в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Водители не смогут воспользоваться дополнительным выездом из ЖК "Мортон". Для этих целей можно будет воспользоваться проездом на Спасо-Тушинском бульваре.

В министерстве рассказали, что на участке Путилковского шоссе сейчас продолжается оборудование пешеходных зон и велодорожек, а также специалисты проводят расширение дорожного полотна. По окончании всех работ участок шоссе будет расширен до четырех полос. Завершить реконструкцию планируют в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что из-за строительства нового корпуса Третьяковской галереи изменилась схема движения на ряде улиц в центре столицы. До 13 декабря для водителей недоступен участок Малого Толмачевского переулка – от Кабалевской набережной до дома 6, строения 1.

