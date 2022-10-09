Более 14 тысяч подъездов отремонтировали в домах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 14 тысяч подъездов отремонтировали в жилых домах Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах. По его словам, в Москве сформирован единый подход к проведению ремонта.

"В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. В некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируем оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняем таблички этажности и осветительные приборы", – отметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Москве установили более 500 городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей с начала 2022 года. Подобные таблички помогают жителям города ориентироваться и быстро находить дорогу к тем или иным учреждениям. В 2022 году запланировано установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.



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