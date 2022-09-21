Более 500 новых городских указателей установили в Москве с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице установили более 500 городских указателей и почти 3,5 тысячи информационных полей с начала 2022 года. Подобные таблички помогают жителям города ориентироваться и быстро находить дорогу к тем или иным учреждениям. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.
Также в комплексе рассказали, что в столице реализуется историческая навигация с помощью указателей с QR-кодами. Благодаря им можно прочитать описания важных событий или узнать биографию какой-либо исторической личности. Кроме того, на территории ВДНХ установлено 80 домовых указателей.
В комплексе подчеркнули, что в 2022 году запланировано установить более 800 городских указателей, свыше 5,5 тысячи информационных полей и 3,4 тысячи домовых табличек.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что отопление включили в 98% жилых домов в столице. Все мероприятия организовывают в штатном режиме, сотрудники включают отопление в соответствии с графиком, утверждает он. Кроме того, теплом начали обеспечивать предприятия торговли и промышленности.
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