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14:49

Кинопаркинг в столице завершает свою работу

город кино

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кинопаркинг в Москве, который находится около станции метро "Филатов Луг", завершает свою работу. Москвичам и гостям столицы показали за сезон 17 фильмов, говорится в Telegram-канале Дептранса.

"Октябрь – последний месяц работы нашего кинопаркинга в этом году. Это было настолько круто, что прощаться с ним (пусть даже ненадолго) очень жалко", – заявили представители департамента транспорта города.

В сообщении добавили, что еще планируется провести четыре киновечера. Всего за время работы кинопаркинга около станции Сокольнической линии туда приехало свыше 2,5 тысячи машин.

"Кинопаркинг пользовался такой популярностью, что в середине лета площадку пришлось расширить и увеличить количество сеансов", – обратили внимание в департаменте.

Первый в Москве автокинотеатр открылся 11 июня на территории "Крокус Сити". В его репертуаре были представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет.

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