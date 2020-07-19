Свыше 500 гостей посетили открывшийся кинопаркинг в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Московский транспорт в субботу открыл для всех водителей бесплатный автокинотеатр. Он находится на парковке около станции метрополитена "Филатов луг" в ТиНАО, говорится в заявлении Дептранса в Telegram.

"За время его работы: кино посмотрели более 500 гостей и две собаки. Один из гостей проехал больше 1700 километров, чтобы попасть к нам на Кинопаркинг (прямо из Сочи)",– сообщили представители департамента транспорта столицы.

Как уточнили в пресс-службе, с начала открытия на площадку въехало более 300 машин, из них седанов на 10% больше, чем кроссоверов. Информацию о репертуаре на месяц можно узнать на сайте.

Ранее говорилось, что автокинотеатр в ТиНАО сможет принять вдвое больше зрителей. Изначальная вместимость – 100 машин.