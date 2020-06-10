На территории "Крокус Сити" откроется первый в Москве автокинотеатр

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Первый в Москве автокинотеатр откроется на территории "Крокус Сити" 11 июня. В его репертуаре будут представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров "Каро".
"11 июня автокинотеатр "КАРО под звездами: Vegas" откроется в "Крокус Сити" первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции. Гостям будет представлена новая семейная экшен-комедия с Дэйвом Батистой "Мой шпион", – говорится в сообщении.
Также в число фильмов, которые планируется показать в автокинотеатре, вошли "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Меланхолия", "Полночь в Париже", "Текст", "Давай разведемся", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и другие.
Уточняется, что каждую неделю в таком кинотеатре будут осуществляться два сеанса. Площадка рассчитана на 100 машино-мест. При этом звук будет передаваться через радиоволну в автомобиле.
Заплатить за просмотр такого кино придется 800 рублей за одну машину.
Ранее стало известно о том, что семь "Кинопаркингов" начнут работать в Подмосковье 11 июня. Сообщалось, что киносеансы будут бесплатными. На них зрители увидят не новые ленты, а российские и зарубежные фильмы, ранее выходившие в прокат.
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