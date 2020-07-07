В Москве откроют автокинотеатр на парковке

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В Москве откроют бесплатный автокинотеатр на парковке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Просмотры кино организует транспортный комплекс в рамках празднования Дня московского транспорта.

Сеансы будут проходить на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро "Филатов Луг". Показы рассчитаны на 100 машин. Первый состоится 18 июля. Регистрация на него откроется 12 июля.

По субботам на кинопаркинге будет один вечерний сеанс. Посмотреть можно будет и известные ленты, и недавние премьеры.

Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с июля по октябрь планируется показать около 17 фильмов. За это время бесплатный кинотеатр смогут посетить владельцы 1,7 тысячи машин.

"В выходные дни загруженность обычной парковки минимальна, поэтому мы решили попробовать организовать автомобильный кинотеатр, который может стать отличным развлечением в любую погоду", – добавили в ведомстве.

Во время просмотра кино автомобилисты смогут заказать еду и напитки через приложение, не выходя из машины. Также на площадке будут проходить розыгрыши и конкурсы с полезными призами от партнеров проекта.

11 июня на территории "Крокус Сити" открылся первый в Москве автокинотеатр. В его репертуаре представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет.

В число фильмов, которые планируется показать в автокинотеатре, вошли "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Меланхолия", "Полночь в Париже", "Текст", "Давай разведемся", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и другие.

Каждую неделю в таком кинотеатре проводят по два сеанса. Площадка рассчитана на 100 машино-мест.