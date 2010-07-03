"Активный гражданин" открыл голосование о клеверных развязках на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" запустили новое голосование, посвященное реконструкции клеверных развязок на северо-востоке и юге МКАД, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Реконструировать планируется развязки на пересечениях с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с улицей Липецкой", – говорится в сообщении.

Как отмечается, москвичам предстоит решить, нужно ли реконструировать клеверные развязки на МКАД. Их планируют заменить современными эстакадами и тоннелями, которые увеличивают пропускную способность дороги.

Голосование будет состоять из пяти вопросов. В первом горожане ответят, поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок, во втором – каким видом транспорта пользуются. В третьем вопросе нужно будет ответить, как часто они бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с улицей Липецкой.

Два последних вопроса определят, будут ли горожане пользоваться новыми развязками на МКАД и что они думают о транспортной ситуации, которая сложится после реконструкции.

Ранее сообщалось, что в "Активном гражданине" стартовало голосование, посвященное обновлению поездов столичной подземки. На данный момент парк метрополитена обновлен более чем наполовину. В столичной подземке курсируют более тысячи современных поездов "Москва".

Также на портале "Активный гражданин" по 29 октября проходит голосование за лучший парк летнего сезона. В ходе первого этапа голосования горожане выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если нужного парка нет в списке, то его можно указать в специальной для этого графе. В следующем этапе нужно оценить летнюю программу по 10-балльной шкале.

За летний период в 37 столичных парках прошло более 8,5 тысячи мероприятий. Для горожан были организованы гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, лекции и фотовыставки.

