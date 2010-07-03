В "Активном гражданине" началось голосование о темпах обновления поездов метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное обновлению поездов столичной подземки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Горожанам предстоит ответить на вопрос, должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент парк метрополитена обновлен более чем наполовину. В столичной подземке курсируют более тысячи современных поездов "Москва".

"В них можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути", – говорится в сообщении.

В августе Сергей Собянин сообщал, что с 2010 года подземка получила свыше 3,5 тысячи новых вагонов, в том числе более тысячи поездов "Москва". Теперь в парке 62% современного подвижного состава вместо прежних 12%.

Средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет, а к 2023-му он снизится до 7 лет. Вагонный парк метро Москвы станет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где метро открылось недавно.

Мэр отметил, что это позволило создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК. Число пассажиров за эти годы тоже выросло – на 1,4 миллиона человек в будние дни.

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ранее рассказал, что в московском метро отремонтировали 150 станций за последние годы. Это больше половины всех станций столичной подземки.

По его словам, специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации, а также устанавливали бесшумные турникеты и навесы над входами. Кроме того, входы в метро были адаптировали для маломобильных граждан.

