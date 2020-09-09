Объект общепита планируют построить на улице Летчицы Тарасовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объект общепита может быть построен на улице Летчицы Тарасовой в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

В ведомстве рассказали, что под работы выделен земельный участок в 19-м микрорайоне Зеленограда. Торговый центр планируется возвести напротив корпуса 2032.

Определенный комитетом участок после изменения правил землепользования и застройки выставят на торги. Общая площадь объекта, который можно будет здесь построить, не должна превышать 700 квадратных метров.

Непосредственно процедура изменения ПЗЗ будет вынесена на электронные общественные обсуждения.

Ранее в Москомстройинвесте рассказали о строительстве инновационного центра "Долина Менделеева". Объект возведут в Северном Тушине на площади 28 тысяч квадратных метров.

