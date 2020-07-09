Первое фитопанно высадили на станции МЦК "Кутузовская"

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На станции "Кутузовская" МЦК появилось первое фитопанно. Его высадили в рамках проекта Московского метрополитена, заявили представители департамента транспорта города.

"В московском транспорте мы начали высаживать растения! На МЦК "Кутузовская" появилось первое фитопанно. Зеленая аббревиатура МЦК выложена из стабилизированного мха", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что столичная подземка начала реализацию пилотного проекта по повышению уюта и комфорта в вестибюлях станций Московского центрального кольца. Если москвичи и гости города оценят идею, ее распространят на другие станции. В результате аналогичные фитопанно разместят на платформах с большой свободной площадью стен.

Ранее говорилось, что вагоны тишины появились во всех "Ласточках" на МЦК. Пассажирам рекомендуют отключать звук на мобильном, не разговаривать по телефону и делать музыку в наушниках тише.