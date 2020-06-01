Названа самая популярная станция МЦК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Станция Нижегородская Московского центрального кольца стала самой популярной по количеству поездок. При этом она опередила станцию Площадь Гагарина, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Это произошло после запуска второго участка Некрасовской линии в конце марта, а также открытия новой пересадки с метро на МЦК и пригородные поезда.
"В конце мая в будние дни со станции Нижегородская начиналось около 11,4 тысячи поездок. Немного меньше – 11,2 тысячи – со станции Площадь Гагарина, которая еще в апреле была самой востребованной станцией МЦК", – поделились в пресс-службе столичного метро.
На третьем месте по популярности находится станция Кутузовская с показателем 10,2 тысячи пассажиров в сутки. Общее ежедневное количество поездок по Московскому центральному кольцу варьируется в пределах 160-165 тысяч в будние дни.
Количество поездок на Нижегородской со временем станет еще больше. Данная станция МЦК соединена теплым надземным переходом с железнодорожной платформой Нижегородская и одноименной станцией метро. В результате столичные пассажиры могут пересесть на другой вид транспорта в три раза быстрее.
Ранее стало известно, что около 2 тысяч санитайзеров установили на станциях метро, МЦК и в подмосковных электричках. Дезинфекцию вагонов проводят два раза в день.
Наземный транспорт начали дезинфицировать на конечных станциях
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