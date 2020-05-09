Празднование 9 Мая завершилось красочным салютом

Фото: телеканал Москва 24
В Москве состоялся салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Салютные дивизионы раскрасили небо над городом в цвета российского флага.
В течение 10 минут расчеты произвели свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо.
Всего были выпущены фейерверки более 55 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.
В этом году из-за пандемии коронавируса были отменены многие торжественные мероприятия. В частности пришлось отменить военный парад на Красной площади. Состоялся лишь воздушный парад – 75 самолетов и вертолетов пролетели над городом утром 9 мая.
Акцию "Бессмертный полк" было решено провести в онлайн-формате. На экранах на улицах города транслируют истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта.
Всего организаторы получили более 2,8 миллиона анкет с историями.
В 19:00 состоялась минута молчания в память о погибших на войне. После минуты молчания все желающие могли выйти на балконы и вместе исполнить песню День Победы.
Как проходил авиапарад и смотр Президентского полка
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.
Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы войны.
Президент РФ и мэр города поздравили ветеранов и граждан с праздником.
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