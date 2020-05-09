Празднование 9 Мая завершилось красочным салютом

Фото: телеканал Москва 24

В Москве состоялся салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Салютные дивизионы раскрасили небо над городом в цвета российского флага.

В течение 10 минут расчеты произвели свыше 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо.

Всего были выпущены фейерверки более 55 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

В этом году из-за пандемии коронавируса были отменены многие торжественные мероприятия. В частности пришлось отменить военный парад на Красной площади. Состоялся лишь воздушный парад – 75 самолетов и вертолетов пролетели над городом утром 9 мая.

Акцию "Бессмертный полк" было решено провести в онлайн-формате. На экранах на улицах города транслируют истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта.

Всего организаторы получили более 2,8 миллиона анкет с историями.

В 19:00 состоялась минута молчания в память о погибших на войне. После минуты молчания все желающие могли выйти на балконы и вместе исполнить песню День Победы.

Как проходил авиапарад и смотр Президентского полка



Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.

Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади и минутой молчания почтил память павших в годы войны.

Президент РФ и мэр города поздравили ветеранов и граждан с праздником.