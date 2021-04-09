Сильный ветер в Москве за сутки повалил 21 дерево и повредил 10 машин

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сильный ветер в Москве за последние сутки повалил 21 дерево и повредил 10 машин, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Отмечается, что на работу систем жизнеобеспечения города непогода не повлияла. Работы по вывозу всех поваленных деревьев уже завершились.

Накануне на столицу обрушились дождь и мокрый снег. Местами порывы ветра достигали 15–20 метров в секунду.

9 апреля в городе установится переменная облачность без осадков. Температура составит 9–11 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 7–12 метров в секунду. В воскресенье, 11 апреля, в Москву придет майская погода, воздух прогреется до 15–18 градусов.

При этом ночные температуры в столице будут от 0 до минус 2 градусов, а по области – до минус 5. Такая погода продержится до середины следующей недели.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила метеочувствительных и пожилых людей о нехватке кислорода в воздухе.