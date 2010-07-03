Флигель усадьбы XVIII века восстановили по требованию Мосгорнаследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие вынудило собственника флигеля усадьбы Бутурлина-Голохвастовой на улице Солянка привести в порядок кровлю.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на крыше усадьбы XVIII века в 2018 году проводились несогласованные ремонтные работы, после чего собственник был привлечен к административной ответственности.

В рамках работ по восстановлению специалисты демонтировали старое покрытие, а затем смонтировали ограждения и водосточный желоб, а также обустроили вентиляционные вытяжки, передает Агентство "Москва".

В XVIII веке усадьба принадлежала фавориту императрицы Елизаветы Петровны генерал-фельдмаршалу Александру Бутурлину, а в начале XIX века ее хозяевами было семейство графов Толстых.

Ранее сообщалось о планах отреставрировать особняк в стиле модерн на проспекте Мира. На крыше здания воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей.