Старо-Екатерининскую больницу признали объектом культурного наследия

Объектом культурного наследия признан комплекс Старо-Екатерининской больницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Сейчас в зданиях 1776 года постройки находится Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ).
По словам Емельянова, территория больницы находится на землях древнего села Напрудного, известного с XIV века. "Сохранилась церковь святого мученика Трифона в Напрудном, а также каменные здания конца XIX века", – добавил руководитель департамента.
Он напомнил, что до конца позапрошлого века застройка больницы была деревянной. Затем на территории больницы появились каменные здания.
Отныне под государственной охраной будут больничный корпус, гинекологическое отделение, корпус для нервных больных, корпус для хронических больных, патологоанатомический корпус, родильный приют, служительский корпус и ограда с воротами.
Ранее Емельянов рассказал о завершении реставрации фасадов доходного дома чаеторговца Грязнова. Трехэтажное здание в стиле модерн построили на Остоженке в начале прошлого века.
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