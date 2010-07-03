Фасады доходного дома чаеторговца Грязнова отреставрированы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закончилась реставрация фасадов доходного дома чаеторговца Василия Грязнова. Трехэтажное здание в стиле модерн было построено на Остоженке в начале прошлого века по проекту архитектора Льва Кекушева, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"Здание с правой стороны вплотную примыкает к другому доходному дому – под номером 19 на той же улице. Он был построен в 1902 году Львом Кекушевым и принадлежал его супруге Анне Ионовне. Оба здания построены в одном стиле, модерн, и смотрятся как единое целое. В 1920‑е годы дома объединили и разместили там больницу. Сейчас здания занимают офисные помещения", – сообщил Емельянов.

Бывший доходный дом Грязнова – выявленный объект культурного наследия. Реставрация велась по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

Главная особенность фасада здания – маски рыцарей, которые украшают полукруглые окна третьего этажа. Одна маска находится со стороны Остоженки на главном фасаде, другая – на боковом, выходящем на сквер. Подъезд дома выделен ризалитом с плавно изогнутым карнизом. Балконы здания украшены ажурными коваными ограждениями. Стены первого этажа отделаны рустом, второго и третьего этажей – облицованы керамической плиткой.

Ранее стало известно, что специалисты завершили реставрационные работы в выявленном объекте культурного наследия "Ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых, конец XVIII – XIX веков" на Волочаевской улице.