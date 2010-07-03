Ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых отреставрировали в Москве

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Специалисты завершили реставрационные работы в выявленном объекте культурного наследия "Ткацкий корпус золотоканительной фабрики Алексеевых, конец XVIII – XIX веков", который находится по адресу: улица Волочаевская, дом 40г, строение 4. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, специалисты привели в порядок фасады здания, выполненные в стиле классицизм, а также приспособили внутренние помещения под современные нужды.

Также отремонтировали и утеплили кровлю, усилили фундаменты, заменили окна и двери, окрасили стены.

В XVIII-XIX веках здание находилось на территории усадьбы, которая принадлежала баронам Строгановым. В 1828 году усадьба перешла к купцам Алексеевым, а они передали постройки под золотоканительную фабрику. Помимо прядильного цеха, в здании располагались кухня и другие помещения. В конце XIX века владение перешло московской таможне. После 1930-х годов памятник был отдан под административные нужды.

В конце марта стало известно, что завершилась реставрация бывшего жилого дома городской усадьбы XVIII-XIX веков в Денежном переулке.

Специалисты провели противоаварийные работы, заменили старую крышу и несущие стены, укрепили фундамент, а позже отреставрировали помещения и фасад здания.

27 марта Сергей Собянин рассказал, что в 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры.