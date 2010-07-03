Реставрацию фонтанов на ВДНХ завершат до майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" планируют завершить до конца апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе инспекции территории ВДНХ.

"Задача до конца апреля эти работы завершить", – цитирует Агентство "Москва" градоначальника.

Он также отметил, что оба фонтана – объекты сложные для реставрации. "Нам пришлось заменить три километра водоводов и около 50 километров различных электрических линий. Это огромный объем. Это только техническая, подземная составляющая", – рассказал мэр.

Оба фонтана являются объектами культурного наследия федерального значения. Их восстановление началось осенью 2018 года и проходит под контролем Мосгорнаследия.

Это первая за более чем 60 лет комплексная реставрация. В конце декабря прошлого года рядом с фонтаном "Дружба народов" установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за последние восемь лет в столице отреставрировано более тысячи памятников. Сейчас специалисты работают над восстановлением около 700 памятников. Особое внимание столичные власти уделяют территории ВДНХ, где располагаются десятки памятников архитектуры. Все они требуют сложных восстановительных работ, поскольку все объекты "специфические".

С 2014 по 2017 год на ВДНХ было отреставрировано восемь объектов культурного наследия. Продолжаются реставрационные работы в павильонах, переданных странам СНГ по межправительственным соглашениям.

В этом году должны открыться пять исторических павильонов: №58 "Земледелие" – там расположат Центр исследования письменности, №11 "Металлургия" – в нем откроется выставочный центр Республики Казахстан. В павильоне №6 "Химия" разместится выставочный центр Республики Абхазия, а в павильоне №6 "Вычислительная техника и информатика" – выставочный центр Азербайджана.

