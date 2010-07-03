Дом городской усадьбы XVIII-XIX веков отреставрировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация бывшего жилого дома городской усадьбы XVIII-XIX веков в Денежном переулке.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, здание является образцом архитектуры московского классицизма. Сейчас в трехэтажном строении находится банковский офис.

"За свою более чем 200-летнюю историю усадьба сменила множество владельцев, большая часть которых относилась к дворянскому сословию", – говорится в сообщении.

Специалисты провели противоаварийные работы, заменили старую крышу и несущие стены, укрепили фундамент, а позже отреставрировали помещения и фасад здания.

Дом является выявленным объектом культурного наследия. Реставрацию проводили по проекту, согласованному с Мосгорнаследием. Работы длились больше года.

27 марта Сергей Собянин рассказал, что в 2019 году в столице планируют завершить реставрацию 200 памятников архитектуры.