Жилой дом начала XIX века отреставрируют в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Жилой дом начала XIX века в Казарменном переулке отреставрируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Сообщается, что в первую очередь специалистам предстоит продумать проект реставрации двухэтажного дома. "В целом этот памятник представляет собой образец жилого дома городской усадьбы, а также является одним из сохранившихся образцов смешанного типа построек: низ у него каменный, а верх – деревянный", – отмечает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, при подготовке здания к реставрации специалисты проведут библиографические исследования, а также изучат инженерно-технические особенности объекта.
Ранее сообщалось, что в ближайшие время отреставрируют особняк в стиле модерн на проспекте Мира. На крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей.
Фасады очистят от старой краски и штукатурки, трещины на стенах заделают. Черную керамическую плитку, появившуюся на стенах в советское время, демонтируют, вместо нее цоколь на главном фасаде облицуют черным "кабанчиком".
Внутри здания приведут в порядок сохранившийся паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале. В здании полностью заменят инженерные системы. Реставрация ожидает и ограды вокруг здания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.