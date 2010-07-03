Жилой дом начала XIX века отреставрируют в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Жилой дом начала XIX века в Казарменном переулке отреставрируют. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Сообщается, что в первую очередь специалистам предстоит продумать проект реставрации двухэтажного дома. "В целом этот памятник представляет собой образец жилого дома городской усадьбы, а также является одним из сохранившихся образцов смешанного типа построек: низ у него каменный, а верх – деревянный", – отмечает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, при подготовке здания к реставрации специалисты проведут библиографические исследования, а также изучат инженерно-технические особенности объекта.

Ранее сообщалось, что в ближайшие время отреставрируют особняк в стиле модерн на проспекте Мира. На крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей.

Фасады очистят от старой краски и штукатурки, трещины на стенах заделают. Черную керамическую плитку, появившуюся на стенах в советское время, демонтируют, вместо нее цоколь на главном фасаде облицуют черным "кабанчиком".

Внутри здания приведут в порядок сохранившийся паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале. В здании полностью заменят инженерные системы. Реставрация ожидает и ограды вокруг здания.