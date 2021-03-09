Свыше 62 млн квадратных метров жилья планируют построить в Москве за 10 лет

12:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве за десять лет планируют построить более 62 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.
"Мы стартовали с цифры 3,5 миллиона квадратных метров и уже к 2030 году должны вводить 7 миллионов квадратных метров, то есть в два раза больше. Это развитие будет поступательным, без скачков. Особо отмечу, что за два предыдущих года мы свои плановые задания не только выполнили, но и перевыполнили", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в Москве с момента старта программы реновации было построено 98 домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров.
Он отметил, что в настоящее время уже проектируются 100 домов на 1,76 миллиона квадратных метров, а также строятся 176 домов на 2,75 миллиона квадратных метров.
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