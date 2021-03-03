Более 2 тыс горожан получили квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года новые квартиры по программе реновации получили более 2 тысяч горожан, говорится в совместном релизе департамента городского имущества и департамента градостроительной политики столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время расселение ведется в 11 административных округах города и 33 районах", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он отметил, что под заселение было передано 77 домов, а еще 273 объекта находятся в стадии строительства и проектирования.

Левкин добавил, что также сформирован перечень из 489 стартовых площадок.

Как рассказал руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, с начала этого года договоры на равнозначные квартиры по программе реновации заключили 2 197 граждан.

"Жителям уже передали ключи от нового жилья, и в настоящее время москвичи осуществляют переезд при содействии столичных префектур", – сказал Гаман.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Они находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлеве Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.