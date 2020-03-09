Бесплатным проездом для женщин в Москве воспользовались 2,3 млн пассажирок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Услугой бесплатного проезда, которую запустили в столичном общественном транспорте по случаю Международного женского дня, воспользовались более 2,3 миллиона пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.

"В этом году мы организовали бесплатный проезд для пассажирок в честь 8 Марта. И этот подарок пришелся им по вкусу – девушек и женщин было примерно на 10 процентов больше, чем в обычный выходной день", – заявили в ведомстве.

В метро также подготовили подарки для женщин. На стойках "Живое общение" можно было получить цветы и косметические патчи. Праздничной услугой воспользовались около 1,7 миллиона дам.

Ранее сообщалось, что водителями в системе Мосгортранса работают более 2 тысяч женщин. При этом самой распространенной профессией среди россиянок называют должность продавца.