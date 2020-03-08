Дорожный патруль ЦОДД раздает женщинам шоколадки

Фото: twitter.com/gucodd

Экипажи дорожного патруля ГКУ "Центр организации дорожного движения" раздют женщинам-водителям шоколадки.

"Дорожный патруль сегодня не только с помощью (поменять колесо, "разрулить" движение, подсказать по европротоколу и прочее), но и с шоколадом для милых дам за рулем", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter-аккаунте.

На дорогах столицы работают 19 экипажей организации. Всего 8 Марта сотрудники организации подарят женщинам тысячу сладких плиток.

Ранее сообщалось, что подарки для дам подготовили в ЦППК. Там рассказали, что в Международный женский день будут вручать виновницам праздника цветы на станциях, а также в электропоездах компании будут звучать аудиопоздравления.