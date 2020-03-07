Военнослужащие Преображенского полка накануне 8 марта подарили женщинам цветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военнослужащие Преображенского полка накануне 8 марта дали концерт на Арбате и подарили женщинам цветы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"Военно-образцовый оркестр сыграл свыше 20 современных отечественных композиций. Концерт под открытым небом продолжался больше часа, и все желающие смогли насладиться живой музыкой", – говорится в сообщении.

Как отмечается, военнослужащие также подарили женщинам более 150 цветов.

Ранее сообщалось, что в праздничный день сотрудники метро на стойках "Живое общение" вручат подарки пассажиркам. Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что 8 Марта женщин будут ждать букеты цветов и косметические патчи для глаз. Всего в этот день сотрудники метро вручат более 1,5 тысячи букетов цветов. Также в этот день проезд в общественном транспорте будет бесплатным для женщин.

Также в честь 8 Марта столичные парки готовят праздничную программу. В частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением аэроэкспрессов до аэропортов.

