Проезд в автобусах "Аэроэкспресса" стал бесплатным для женщин 8 Марта

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Бесплатно проехать в автобусах "Аэроэкспресса" в Международный женский день смогут все представительницы прекрасного пола.

"У нас сегодня в автобусах бесплатный проезд для женщин. Водители будут пропускать в автобус женщин без билета, а мобильные билетные кассиры информировать, что билет покупать не нужно", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Известно, что автобусы "Аэроэкспресса" курсируют между Ховрино и аэропортом Шереметьево. В пресс-службе уточнили, что акция действует до конца дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщали, что в Международный женский день дамы смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Также подарки для женщин подготовили в ЦППК. Там рассказали, что 8 Марта им будут вручать цветы на станциях, а также в электропоездах компании будут звучать аудиопоздравления.