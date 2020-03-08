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Город

20:38

Более миллиона пассажирок воспользовались бесплатным проездом в столичном метро 8 марта

город транспорт

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Свыше миллиона женщин прошли бесплатно на станции столичного метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.


Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо пройти через один из открытых турникетов, который организован на каждой станции метро. В пресс-службе попросили пассажирок быть внимательными и не прикладывать преждевременно карту для оплаты.

О бесплатном проезде стало известно еще 3 марта. Такой подарок женщинам в Международный женский день сделали Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Бесплатным проездом можно также воспользоваться в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

Проезд на общественном транспорте для девушек 8 Марта будет бесплатным

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