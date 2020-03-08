Более миллиона пассажирок воспользовались бесплатным проездом в столичном метро 8 марта

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Свыше миллиона женщин прошли бесплатно на станции столичного метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо пройти через один из открытых турникетов, который организован на каждой станции метро. В пресс-службе попросили пассажирок быть внимательными и не прикладывать преждевременно карту для оплаты.
О бесплатном проезде стало известно еще 3 марта. Такой подарок женщинам в Международный женский день сделали Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Бесплатным проездом можно также воспользоваться в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.
Проезд на общественном транспорте для девушек 8 Марта будет бесплатным