Более миллиона пассажирок воспользовались бесплатным проездом в столичном метро 8 марта

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Свыше миллиона женщин прошли бесплатно на станции столичного метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

К 18:30 в #мосметро прошли бесплатно около 1.05 млн женщин. Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно. — Мосметро (@MoscowMetro) March 8, 2020



Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо пройти через один из открытых турникетов, который организован на каждой станции метро. В пресс-службе попросили пассажирок быть внимательными и не прикладывать преждевременно карту для оплаты.

О бесплатном проезде стало известно еще 3 марта. Такой подарок женщинам в Международный женский день сделали Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Бесплатным проездом можно также воспользоваться в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.