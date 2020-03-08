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19:11

Более 2 тысяч женщин работают водителями в Мосгортрансе

город транспорт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Более двух тысяч женщин работают водителями в Мосгортрансе, сообщило предприятие в Twitter.

Там уточнили, что всего в Мосгортрансе работают более 30 тысяч человек, 57% из них – водители.

Согласно данным Росстата, самой распространенной среди россиянок считается работа продавца. Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин.

На втором месте по полярности находятся учителя, воспитатели и другие специалисты в области образования. В этой сфере заняты около 10,1% женщин.

Численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.

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