Названы самые распространенные профессии среди женщин в России

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Самой распространенной среди россиянок считается работа продавца. Об этом передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин. В сентябре прошлого года в России было зафиксировано 35,2 миллиона подобных профессий.

На втором месте по полярности находятся учителя, воспитатели и другие специалисты в области образования. В этой сфере заняты около 10,1% женщин.

За ними идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) – 6,7%.

Ранее сообщалось, что в учебно-производственном центре Московского метрополитена идет группа по обучению женщин-машинистов. Первая женская группа состоит из 25 обучающихся.

Туда взяли только тех, кто являлся работниками метро, поскольку они знакомы со спецификой обслуживания пассажиров подземного транспорта. На обучение приняли треть желающих, подавших документы.

С 1936 года женщины могли работать машинистами электропоездов, однако в начале 1980-х годов их перестали брать на работу в связи с тяжелыми условиями труда.

До этого стало известно, что численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.