Названы самые распространенные профессии среди женщин в России

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Самой распространенной среди россиянок считается работа продавца. Об этом передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин. В сентябре прошлого года в России было зафиксировано 35,2 миллиона подобных профессий.
На втором месте по полярности находятся учителя, воспитатели и другие специалисты в области образования. В этой сфере заняты около 10,1% женщин.
За ними идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) – 6,7%.
Ранее сообщалось, что в учебно-производственном центре Московского метрополитена идет группа по обучению женщин-машинистов. Первая женская группа состоит из 25 обучающихся.
Туда взяли только тех, кто являлся работниками метро, поскольку они знакомы со спецификой обслуживания пассажиров подземного транспорта. На обучение приняли треть желающих, подавших документы.
С 1936 года женщины могли работать машинистами электропоездов, однако в начале 1980-х годов их перестали брать на работу в связи с тяжелыми условиями труда.
До этого стало известно, что численность женщин, желающих работать в сфере автотранспорта, возросла в 6,5 раза по сравнению с аналогичными показателями за 2017 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: