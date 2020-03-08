Более 200 тыс пассажирок бесплатно проехали на метро и МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч пассажирок уже воспользовались бесплатным проездом на метро и МЦК в честь 8 Марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Такой подарок им подготовили 8 Марта. На протяжении всего дня проезд в метро и на МЦК для всех женщин бесплатный", – заявили сотрудники метро.

Чтобы воспользоваться таким подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов, который организован на каждой станции метро. В пресс-службе попросили пассажирок быть внимательными и не прикладывать преждевременно карту для оплаты.

О бесплатном проезде стало известно еще 3 марта. Такой подарок женщинам в Международный женский день сделали Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Бесплатным проездом можно также воспользоваться в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

Помимо этого, 8 и 9 марта водители могут оставить свой автомобиль бесплатно на платной парковке, в том числе и в местах с повышенным тарифом. Отмечается, что интенсивность движения транспорта в праздники традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог.

Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

