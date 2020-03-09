Бесплатные парковки организуют в связи с переездом ряда поликлиник в Москве

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Правила парковки автомобилей обновят для пациентов городских поликлиник в связи с капитальным ремонтом медицинских учреждений, сообщает "Вечерняя Москва".

Так, жители Арбата, имеющие парковочное разрешение, смогут бесплатно оставлять автомобиль на участке улицы 10-летия октября от пересечения с Малой Пироговской улицей до пересечения с улицей Усачева. Это связано с тем, что на этой улице в строении 1 дома № 2 разместили филиал № 2 детской городской поликлиники.

Филиал № 5 клинико-диагностического центра № 4 будет принимать москвичей по адресу: Кутузовский проспект, дом № 14. В связи с этим бесплатную парковку организовали для пациентов на участке Беловежской улицы между домом № 15 набережной Тараса Шевченко и домом № 20 Кутузовского проспекта.

Бесплатно оставить автомобиль смогут и пациенты детской городской поликлиники № 130. В связи с этим припарковаться можно будет возле дома №5 улицы Крылатские Холмы. Оставить свой автомобиль пациенты смогут и на всем протяжении Проектируемого проезда № 2185.

Для тех, кто приедет получать медицинские услуги в филиале №1 детской городской поликлиники № 52, организовали бесплатную парковку на участке Зверинецкой улицы от пересечения с улицей Ибрагимова до пересечения с Мироновской улицей, а также на участке Мироновской улицы от пересечения с Ткацкой улицей до пересечения со Зверинецкой улицей.

Кроме того, жителей Москвы проинформировали о создании 16 временных маршрутов наземного транспорта, чтобы добраться до новых мест функционирования городских поликлиник в связи с капитальным ремонтом. Некоторые маршруты были изменены.

Капитальный ремонт 150 поликлиник мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в октябре 2019 года. В 2020 году запланировали обновление зданий 50 медицинских учреждений.

Так, в марте приступят к капитальному ремонту в 22 поликлиниках. В первую очередь планируют решить вопрос с инженерными коммуникациями.