Собянин осмотрел выставку "Новый московский стандарт поликлиник"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин осмотрел выставочный шоурум "Новый московский стандарт поликлиник", который открылся в филиале № 3 диагностического центра № 5 в Шенкурском проезде.



"По Москве большое количество – более 130 поликлиник – проходит даже не ремонт, а капитальную реконструкцию. И вот мы здесь, в этой поликлинике, сделали шоурум, в котором могли посмотреть и врачи, как это будет выглядеть, оставить свои замечания, предложения, и пациенты могут зайти посмотреть; так чтобы это было удобно и для врачей, и для пациентов", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что в столице действует программа модернизации поликлиник. "Большая программа превращения старых, сорока- и пятидесятилетней давности поликлиник, морально и физически устаревших, в новые, современные поликлиники, реконструированные по новым стандартам, включающие в себя и внешнюю отделку, и внешнее благоустройство, внутреннюю реконструкцию, внутреннее оборудование и укомплектованность врачами, что самое главное", – рассказал глава города.

Во время общения с местными жителями, которые обслуживаются в этой поликлинике, Собянин отметил, что власти Москвы постараются провести реконструкцию поликлиник в максимально быстрый срок.

Несколько лет назад в столичных медучреждениях был внедрен "Московский стандарт поликлиник". Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации с консультантами.

Теперь пациентам не нужно искать медицинскую карту. Она всегда находится у врача, более того – ее перевели в электронный вид. В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете.

В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой и вендинговые автоматы, а в детских поликлиниках юные пациенты могут поиграть в игрушки, а мамы – уединиться, чтобы покормить ребенка.

Кроме того, специалисты проанализировали данные ЕМИАС и провели аудит внутренних процессов организации приема пациентов (картирование). В частности, стало известно, к каким врачам обращается больше всего пациентов, какова реальная загрузка врачей, где и каких врачей не хватает.

В ходе онлайн-опроса, который проходил весной прошлого года, профессиональную оценку планируемых изменений и свои предложения дали медработники. В проекте приняли участие более 4 тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.

Программа "Новый московский стандарт поликлиник" получила поддержку горожан. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 212 тысяч человек, из которых более 70% одобрили ее основные положения, а также программу капитального ремонта 135 городских поликлиник, необходимую для реализации стандарта.

В первый этап ремонта вошли 50 зданий в районах, где программу поддержало более 75% участников голосования.

В ноябре 2019 года в филиале № 3 диагностического центра № 5 был открыт шоурум "Новый московский стандарт поликлиник".

На примере созданных в натуральную величину и оснащенных мебелью 4 кабинетов врачей общей практики, манипуляционной, коридора и зоны ожидания для пациентов посетители шоурума могут увидеть поликлинику будущего.

Первые месяцы работы шоурум был открыт только для медиков и дизайнеров, которые могли оценить удобство и функциональность предлагаемых решений. После получения их замечаний и предложений дизайн помещений доработали. В частности, увеличили размер шрифта на табличках кабинетов врачей, подобрали более эргономичную мебель, изменили расположение мебели и аппаратуры.

С марта 2020 года шоурум будет открыт для организованных групп посетителей.

Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. "Новый московский стандарт поликлиник" позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

