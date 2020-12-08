Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В павильоне "Физика" на ВДНХ отреставрировали люстры-ромашки, которые находятся в центральной части потолка Вводного зала. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Эта часть кессонного потолка разделена на 45 ячеек, в каждой из которых расположено по светильнику. Люстры выполнены в виде цветков: каркас сделан из сплава меди, лепестки – из стекла. Потолок был оформлен к открытию павильона в 1954 году. Форма осветительных приборов была выбрана неслучайно. Луговая ромашка считается национальным цветком Латвии", – говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Как отмечается, у части люстр были утрачены стеклянные лепестки и крепления стекол, но у большинства наблюдались незначительные сколы.

Специалисты планируют воссоздать еще 18 осветительных приборов Вводного и Центрального залов, среди которых бра, люстры-ладьи, большие люстры-корзины.

Как ранее рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в павильоне № 5 "Физика" специалисты отреставрировали росписи. По его словам, во всех деталях, украшающих интерьер павильона, прослеживалась латвийская аутентичная орнаменталистика.

Специалистам удалось восстановить только те участки, где были вбиты гвозди для крепления фальшстен. Во время работ они обнаружили роспись на плафоне и фризе, которая ранее была не замечена из-за большого слоя краски. В Центральном зале также были найдены два из четырех сюжетов авторской росписи.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол. Он имеет деревянный каркас, обшитый металлом.