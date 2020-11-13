В павильоне № 5 на ВДНХ отреставрировали росписи

Фото: пресс-служба ВДНХ
На территории ВДНХ в павильоне № 5 "Физика" специалисты отреставрировали росписи в рамках ремонтно-реставрационных работ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Перед тем как приступить к реставрации и воссозданию живописи, были составлены подробные схемы-картограммы разрушений и утрат. Примечательно, что во всех деталях, украшающих интерьер павильона, прослеживалась латвийская аутентичная орнаменталистика", – рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
По его словам, оформление колонн в Вводном зале сохранилось практически в идеальном состоянии. Стволы были перетянуты несколькими чеканными поясками из меди, между ними найдена роспись, которая напоминает природный камень, отметил заммэра.
Специалистам удалость восстановить только те участки, где были вбиты гвозди для крепления фальшстен. Во время работ они обнаружили роспись на плафоне и фризе, которая ранее была не замечена из-за большого слоя краски. В Центральном зале также были найдены два из четырех сюжетов авторской росписи.
"Первый сюжет был найден под листом фанеры и сохранился практически без повреждений. Композиция состоит из колосьев злаковых культур и клевера. Второй был много раз перекрашен, его раскрыли и в местах утрат авторского красочного слоя выполнили тонировку. Эта композиция посвящена наукам (физике и химии): изображены микроскоп, стеклянные колбы и книги", – уточнил Бирюков.
Сейчас все отреставрированные росписи укрыли защитными пленками, чтобы не повредить их во время реставрации других предметов. Работы на объекте стартовали в начале текущего года, в них задействованы две команды художников-реставраторов. Завершить реставрационные работы планируют в следующем году.
Ранее сообщалось, что в павильоне "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ по чертежам прошлого века восстановят уникальный купол. Он имеет деревянный каркас, обшитый металлом. На нем закреплены различные художественные элементы, которые отлиты из алюминия и обработаны в специальной технике. В павильоне сохранились практически все декоративные элементы, за исключением 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением.
Выставка ВДНХ объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ составляет более 325 гектаров.
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