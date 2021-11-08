Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Коммунальные службы столицы готовы к ухудшению погоды вечером 8 ноября, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.
По прогнозам синоптиков, после 21:00 8 ноября и до 09:00 9 ноября в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер местами усилится до 17 метров в секунду. Отмечается, что переход температуры воздуха через 0 градусов может способствовать образованию гололедицы.
Городские службы круглосуточно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках.
В случае необходимости в скользких местах проведут противогололедную обработку. Весь парк городской коммунальной техники перевели на зимний режим работы.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать прохождению колонн коммунальной техники. Также им напомнили, что использование летних шин в такую погоду может привести к ДТП.
Ранее МЧС предупредило москвичей о непогоде. Экстренное предупреждение и рекомендации в связи с непогодой опубликованы на сайте столичного главка.
В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в связи с непогодой рекомендовали горожанам в случае экстренных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.
Городские службы столицы готовы к ухудшению погодных условий
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