В "Сокольниках" закрылся реабилитационный центр и приют для птиц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реабилитационный центр и приют для птиц "Орнитарий" закрылся в парке "Сокольники" после 11 лет работы. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В заявлении уточнили, что вольеры будут снесены в ближайшее время, а птицы, ранее живущие в них, уже переданы в Московский зоопарк.

В середине апреля Сергей Собянин анонсировал трехэтапное благоустройство и реабилитацию парка "Сокольники" в 2024 году. Так, специалисты планируют расширить Орнитологический реабилитационный центр и приют, где выхаживают птиц.

Центру предоставят большую по площади локацию, где построят вольер-разлеточник для пернатых. В то же время на открытой территории орнитария появятся присяды для соколов. Кроме того, воронятник, голубятня и вольеры для птиц.

Тем временем в Московский зоопарк из Алма-Аты привезли еще одного черного грифа. Возраст самца составляет примерно один год. По словам директора зоосада Светланы Акуловой, птица хорошо перенесла переезд. Теперь гости зоопарка могут увидеть его в экспозиции "Скала хищных птиц", которая расположена на старой территории зоопарка.