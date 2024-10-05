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05 октября, 09:54

Общество

Еще один черный гриф появился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Еще одного черного грифа привезли в Московский зоопарк из Алма-Аты. Возраст самца составляет примерно один год. передает портал мэра и правительства столицы.

Птица хорошо перенесла переезд, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. На протяжении месяца гриф оставался на карантине. Теперь гости зоосада могут увидеть его в экспозиции "Скала хищных птиц", которая расположена на старой территории зоопарка.

"По соседству живут две самки и три самца черного грифа, а также четыре белоголовых сипа и бородач. Позже зоологи планируют сформировать пару с молодой особью черного грифа для последующего размножения. Половая зрелость у них наступает в 5–7 лет", – отметила Акулова.

Гриф является представителем семейства ястребиных. Он отличается крупным размером. Так, размах его крыльев составляет 2,5–3 метра. При этом птица обладает широким "воротником" из перьев.

Вместе с тем черный гриф имеет большие глаза и хорошее зрение. В дикой природе он может заметить добычу, находясь на высоте 1–2 километра над землей. Грифы, которые живут в Московском зоопарке, питаются мясом. Сотрудники зоосада кормят их перепелками и крысами.

Эти птицы распространены достаточно широкою Так, они обитают в гористой местности. На территории России грифы встречаются на Северном Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском крае, Горном Алтае и Крыму. Вместе с тем черный гриф живет в Казахстане, Киргизии, Грузии, Азербайджане и ряде других стран.

В настоящий период численность этого вида составляет около 5 тысяч особей. В связи с этим грифы были занесены в Красную книгу России. Их также охраняют и в других странах, поскольку данный вид птиц находится под угрозой исчезновения. Причиной для этого полсужили браконьерство и разрушение среды их обитания.

Ранее пресс-служба зоопарка сообщила, что с 2 по 16 октября в связи с техническими работами вольер с японскими макаками будет закрыт. Животные будут временно размещены во внутреннем вольере.

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