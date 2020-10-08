В Дептрансе назвали наименее загруженную магистраль в сентябре

Фото: ТАСС/Ugorenkov Aleksandr/YAY

В сентябре 2020 года наименьшую загруженность на столичных дорогах зафиксировали на Рублевском шоссе, сообщает пресс-служба Дептранса.

В ведомстве напомнили, что на сентябрь пришлось закрытие участка Арбатско-Покровской линии метро, а также проведение работ в разных районах города.

"Топ самых быстрых магистралей возглавило Рублевское шоссе. По нему можно быстро добраться и в центр, и в область, причем как днем, так и вечером", – говорится в сообщении.

Наиболее загруженным стало шоссе Энтузиастов, где сильный трафик фиксировали в любое время суток, а также Волоколамское шоссе, по которому было тяжело проехать вечером при выезде в область.

С 10 октября изменится движение транспорта на севере и северо-западе Москвы. Речь идет о трамвайных и автобусных маршрутах, которые будут скорректированы до конца ноября 2020 года. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.

С 17 октября из-за работ изменится движение возле Киевского вокзала. Место посадки на общественный транспорт перенесут к зданию вокзала.