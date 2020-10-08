В Дептрансе назвали наименее загруженную магистраль в сентябре

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В сентябре 2020 года наименьшую загруженность на столичных дорогах зафиксировали на Рублевском шоссе, сообщает пресс-служба Дептранса.
В ведомстве напомнили, что на сентябрь пришлось закрытие участка Арбатско-Покровской линии метро, а также проведение работ в разных районах города.
"Топ самых быстрых магистралей возглавило Рублевское шоссе. По нему можно быстро добраться и в центр, и в область, причем как днем, так и вечером", – говорится в сообщении.
Наиболее загруженным стало шоссе Энтузиастов, где сильный трафик фиксировали в любое время суток, а также Волоколамское шоссе, по которому было тяжело проехать вечером при выезде в область.
С 10 октября изменится движение транспорта на севере и северо-западе Москвы. Речь идет о трамвайных и автобусных маршрутах, которые будут скорректированы до конца ноября 2020 года. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.
С 17 октября из-за работ изменится движение возле Киевского вокзала. Место посадки на общественный транспорт перенесут к зданию вокзала.
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